Боевое крыло ХАМАС нанесло ракетный удар по Тель-Авиву

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС — группировка «Бригады Аль-Кассама» — объявило об ударе по Тель-Авиву. Об этом говорится в заявлении группировки в Telegram-канале.

Бойцы «Бригады Аль-Кассама» наносят ракетный удар по Тель-Авиву...» — говорится в сообщении.

До этого «Бригады Аль-Кассама» заявили, что они «уничтожают позиции и скопления противника крупнокалиберными минометными снарядами».

24 октября сирены, предупреждающие местных жителей о воздушной тревоге, прозвучали в городе Беэр-Шева в пустыне Негев на юге Израиля. Также Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что сирены прозвучали в городе Ашдод, районе Лахиш и окрестностях сектора Газа.

Перед этим в ЦАХАЛ обратились к жителям сектора Газа, призвав их передать достоверную информацию о местоположении заложников палестинского движения ХАМАС.

Ранее в Армии обороны Израиля назвали число заложников, удерживаемых в секторе Газа.