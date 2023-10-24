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Боевое крыло ХАМАС нанесло ракетный удар по Тель-Авиву

Боевое крыло ХАМАС заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву

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Oded Balilty/AP

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС — группировка «Бригады Аль-Кассама» — объявило об ударе по Тель-Авиву. Об этом говорится в заявлении группировки в Telegram-канале.

Бойцы «Бригады Аль-Кассама» наносят ракетный удар по Тель-Авиву...» — говорится в сообщении.

До этого «Бригады Аль-Кассама» заявили, что они «уничтожают позиции и скопления противника крупнокалиберными минометными снарядами».

24 октября сирены, предупреждающие местных жителей о воздушной тревоге, прозвучали в городе Беэр-Шева в пустыне Негев на юге Израиля. Также Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что сирены прозвучали в городе Ашдод, районе Лахиш и окрестностях сектора Газа.

Перед этим в ЦАХАЛ обратились к жителям сектора Газа, призвав их передать достоверную информацию о местоположении заложников палестинского движения ХАМАС.

Ранее в Армии обороны Израиля назвали число заложников, удерживаемых в секторе Газа.

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