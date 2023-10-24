В Херсонской области отреагировали на эвакуацию с правого берега Днепра

Начало эвакуации детей из населенных пунктов на правом берегу Днепра в Херсонской области может быть попыткой украинских бойцов ввести в заблуждение Вооруженные силы России, считает губернатор региона Владимир Сальдо. Об этом сообщается в Telegram-канале херсонского политика.

«Раньше на протяжении многих месяцев ни боевые действия, ни устроенное самими оккупантами наводнение не заставили их вспомнить о детях. И вдруг такая «неожиданность». Дело здесь, конечно, не в детях, дети им глубоко безразличны», — подчеркнул Сальдо.

По словам губернатора Херсонской области, украинская сторона рассчитывает ввести в заблуждение ВС РФ, придумывая подобные маневры.

Как добавил Сальдо, российские военные готовы к любому развитию событий.

«Однако мы в курсе их примитивных планов и знаем, для чего на самом деле они это затевают», — добавил он.

До этого стало известно, что на Украине вывезут семьи с детьми с подконтрольной части Херсонской области. Тогда уточнялось, что речь идет о прифронтовых населенных пунктах. Информацию предоставил глава региональной военной администрации Александр Прокудин.

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