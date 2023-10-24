Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Херсонской области отреагировали на эвакуацию с правого берега Днепра

Cальдо заявил, что эвакуация на правом берегу Днепра — отвлекающий маневр ВСУ

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Начало эвакуации детей из населенных пунктов на правом берегу Днепра в Херсонской области может быть попыткой украинских бойцов ввести в заблуждение Вооруженные силы России, считает губернатор региона Владимир Сальдо. Об этом сообщается в Telegram-канале херсонского политика.

«Раньше на протяжении многих месяцев ни боевые действия, ни устроенное самими оккупантами наводнение не заставили их вспомнить о детях. И вдруг такая «неожиданность». Дело здесь, конечно, не в детях, дети им глубоко безразличны», — подчеркнул Сальдо.

По словам губернатора Херсонской области, украинская сторона рассчитывает ввести в заблуждение ВС РФ, придумывая подобные маневры.

Как добавил Сальдо, российские военные готовы к любому развитию событий.

«Однако мы в курсе их примитивных планов и знаем, для чего на самом деле они это затевают», — добавил он.

До этого стало известно, что на Украине вывезут семьи с детьми с подконтрольной части Херсонской области. Тогда уточнялось, что речь идет о прифронтовых населенных пунктах. Информацию предоставил глава региональной военной администрации Александр Прокудин.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий