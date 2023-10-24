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ВКС России получили новую партию истребителей

Завод имени Юрия Гагарина передал Минобороны новую партию истребителей Су-35С

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Министерство обороны РФ

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передал Воздушно-космическим силам России партию новых истребителей Су-35С. Об сообщил ТАСС.

В госкорпорации подчеркнули, что авиастроители вышли на хорошие темпы производства боевых машин.

«Это не последняя поставка авиационных комплексов в этом году», — уточнили в ОАК.

Су-35С занимает позицию одного из основных истребителей на вооружении российской армии. В госкорпорации обратили внимание, что этот сверхманевренный самолет может выполнять широкий спектр задач. По данным генерального директора ОАК Юрия Слюсаря, поставки машин в ВКС осуществляются по графику.

В конце сентября российский Су-35С уничтожил украинский самолет в зоне СВО. По данным Минобороны РФ, экипажи истребителя патрулировали заданный район, прикрывая самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации и вертолеты.

Во время очередного вылета летчики Воздушно-космических сил России обнаружили и ликвидировали борт противника.

Ранее эксперт назвал преимущества российской ракеты «Сармат» перед американской Minuteman III.

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