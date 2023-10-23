Российская авиация провела учения над Калининградом и Балтийским морем

Все типы самолетов, вертолетов и других летательных аппаратов морской авиации Балтийского флота приняли участие в масштабных учениях над Калининградской областью и Балтийским морем. Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

«Летчики всех типов летательных аппаратов морской авиации Балтийского флота провели полеты над материковой частью области и над морем», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что во время учений самолеты Су-30СМ, Су-30СМ2 и Су-24 отработали задачи по ведению воздушной разведки, прикрытию сухопутных войск, а также по ликвидации техники, кораблей, живой силы и командных пунктов условного противника.

В то же время пилоты Су-27 тренировали выполнение сложных маневров на разных высотах и скоростях с целью обнаружения и уничтожения самолетов «врага», а на аэродроме Донское учебные полеты провели экипажи вертолетов Ми-24, Ми-8 и корабельных Ка-27. Последние, например, занимались поиском условных вражеских подводных лодок.

Всего во время учений военнослужащие задействовали свыше 20 различных летательных аппаратов.

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