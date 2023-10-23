В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации двух беспилотников

Израильским военным удалось уничтожить два беспилотных летательных аппарата, которые попали на территорию Израиля из сектора Газа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

Беспилотники проникли днем 23 октября в южную часть Израиля.

«После сигналов о вторжении в воздушное пространство в районах Нир-Оз и Эйн Ха-Бесор были обнаружены два беспилотных летательных аппарата, проникших из сектора Газа на территорию Израиля», — уточнили военные Израиля.

Оба БПЛА были ликвидированы, заключили в пресс-службе военного ведомства.

До этого армия Израиля не выявила следов беспилотников, летевших из Ливана.

Также в МО Израиля уточняли, что БПЛА атаковали боевиков ХАМАС, выпустивших противотанковую ракету. Израильская армия с помощью беспилотников нанесла удар по боевикам из палестинской группировки.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.