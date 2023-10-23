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Стало известно о причастности ГУР к запускам дронов по объектам в РФ

WP: украинская разведка причастна к десяткам пусков дронов по объектам в России

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Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины причастно к десяткам пусков беспилотных летательных аппаратов, в том числе в Москве. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Также издание в статье сообщило о том, что российскую журналистку Дарью Дугину взорвала Служба безопасности Украины (СБУ). Отмечается, что к этой и другим операциям СБУ в тесном сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США готовилась почти 10 лет, с момента присоединения Крыма к России.

Кроме того, в статье говорится о том, что украинские спецслужбы и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США причастны к организации ликвидации экс-сотрудника харьковского Управления по борьбе с организованной преступностью, лидера движения «Оплот» Евгения Жилина и командира батальона «Сомали» Михаила «Гиви» Толстых.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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