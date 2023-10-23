Путин потребовал проявлять особую заботу о детях бойцов СВО

Президент России Владимир Путин потребовал проявлять особое внимание к детям бойцов специальной военной операции (СВО) и заботиться о них «как о своих собственных». Об этом он заявил на встрече с руководителем Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым, передает ТАСС.

Коков рассказал главе государства, что в республике реализуют проект «Дети героев», в рамках которого курируют детей бойцов СВО.

«К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них как о своих собственных», — подчеркнул Путин.

В ночь на 20 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил Российской Федерации в Ростове-на-Дону. По его словам, Путин побывал в штабе ВС РФ в Ростове-на-Дону после посещения Перми. Отмечается, что президент заслушал доклад о ходе специальной военной операции от начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».