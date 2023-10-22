Представители минобороны Израиля критикуют ответственного за возвращение пленных генерала Галя Хирша за неспособность эффективно выполнять свою роль, пишет газета Haaretz.

По данным газеты, Хирш оказался в центре первой фотографии возвращенных из плена ХАМАС израильтян, а также накричал на европейских послов за соглашения в Осло. Речь идет о заключенных 30 лет назад договоренностях, направленных на разрешение палестино-израильского конфликта.

Представитель министерства обороны охарактеризовал Хирша как «скорее шоумена, чем руководителя».

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что операция в секторе Газа может занять до трех месяцев.

Он отметил, что по итогам наземной операции движение ХАМАС должно быть уничтожено.

Несколькими днями ранее Галлант сообщил, что израильским военным дали разрешение на операцию в секторе Газа.

20 октября израильский посол в России Александр Бен Цви рассказал, что Израиль принял решение о начале проведения наземной операции в секторе Газа.

При этом различные источники писали, что операция откладывается, в частности, из-за погодных условий.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.