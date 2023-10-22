На Украине признали сложность ситуации под Авдеевкой для ВСУ

Ситуация на Авдеевском направлении в настоящее время сложная для украинской армии. Об этом в интервью украинскому телеканалу «Эспресо» заявил представитель ГУР министерства обороны Украины Андрей Юсов.

«Ситуация, в том числе и на Авдеевском направлении, сложная», — сказал он.

По словам Юсова, для Украины Авдеевка, находящаяся сейчас под контролем украинской армии, «действительно имеет значение» в стратегическом плане.

20 октября первый министр государственной безопасности Донецкой народной республики Андрей Пинчук заявлял, что Авдеевка для Вооруженных сил России в стратегическом смысле оказалась важнее Артемовска (украинское название — Бахмут). Он отмечал, что Авдеевка является самым укрепленным районом донбасской группировки противника, откуда совершаются удары по Донецку.

В октябре российские войска перешли в наступление под Донецком — в направлении Авдеевки, где остаются 11 тысяч украинских военных. Исходя из сводок Министерства обороны РФ, населенный пункт планируется взять в кольцо, лишив гарнизон Вооруженных сил Украины снабжения.

11 октября военнослужащий одного из подразделений ВСУ, расположенных в районе Авдеевки Егор Фирсов говорил, что началась решающая битва за этот населенный пункт.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.