Военные Вооруженных сил России на аэродроме Староконстантинов, находящемся в Хмельницкой области, уничтожили авиационные средства поражения украинских Воздушных сил. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.
«На аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области уничтожены авиационные средства поражения воздушных сил Украины», — пояснили в Минобороны России.
Как добавили в МО, в районе города Кривой Рог были ликвидированы склады боеприпасов 4-й танковой бригады, принадлежавшие Вооруженным силам Украины.
Также в районе населенного пункта Подлиман Харьковской области российским военнослужащим удалось поразить узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.
До этого в Минобороны России заявили, что армия РФ уничтожила свыше восьми тыс. дронов ВСУ.
Кроме того, МО России сообщило, что за сутки средства ПВО перехватили шесть снарядов HIMARS и 39 дронов ВСУ.
Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.