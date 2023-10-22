Войска РФ уничтожили авиационные средства поражения украинских ВС в Хмельницкой области

Военные Вооруженных сил России на аэродроме Староконстантинов, находящемся в Хмельницкой области, уничтожили авиационные средства поражения украинских Воздушных сил. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

«На аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области уничтожены авиационные средства поражения воздушных сил Украины», — пояснили в Минобороны России.

Как добавили в МО, в районе города Кривой Рог были ликвидированы склады боеприпасов 4-й танковой бригады, принадлежавшие Вооруженным силам Украины.

Также в районе населенного пункта Подлиман Харьковской области российским военнослужащим удалось поразить узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.

До этого в Минобороны России заявили, что армия РФ уничтожила свыше восьми тыс. дронов ВСУ.

Кроме того, МО России сообщило, что за сутки средства ПВО перехватили шесть снарядов HIMARS и 39 дронов ВСУ.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.