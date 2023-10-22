Российские средства ПВО сбили три украинских самолета МиГ-29

Минобороны РФ сообщило, что российские войска за сутки сбили три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины.

Согласно сообщению оборонного ведомства, самолеты были сбиты в районах населенных пунктов Благодатное, Лозовое Днепропетровской области и Чугуев Харьковской области. Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали один Су-25 северо-западнее города Донецк.

21 октября пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что российским войскам удалось ликвидировать самолет ВСУ неподалеку от Одессы.

До этого стало известно, что российские системы ПВО за сутки смогли сбить три самолета и один вертолет, которые находились на балансе ВСУ. Были также перехвачены истребители МиГ-29, бомбардировщик Су-24 и вертолет Ми-8. Кроме того, уничтожены 23 беспилотника.

20 октября Министерство обороны России сообщило, что за сутки средства ПВО РФ сбили семь украинских самолетов МиГ-29.

13 октября стало известно, что военные РФ поразили Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области и пусковую установку ракетного комплекса «Точка-У» в районе населенного пункта Пересечное Харьковской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.