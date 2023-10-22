Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Столкнулись военные корабли Китая и Филиппин

Правительство Филиппин сообщило о столкновении корабля страны с китайским

Национальная оперативная группа правительства Филиппин сообщила о столкновении корабля ВМС страны Sierra Madre с китайским в Южно-Китайском или Западно-Филиппинском море. Об этом пишет ТАСС.

В сообщении филиппинской стороны причиной столкновения названы «опасные маневры» кораблей береговой охраны Китая. О пострадавших не сообщается.

До этого стало известно, что береговая охрана Китая начала патрулирование в районе спорных Парасельских островов, на которые претендуют Вьетнам, Бруней, Малайзия, Филиппины, и акватории Тайваня.

В феврале 2023 года Филиппины обвинили Китай в использовании боевого лазера в Южно-Китайском море.

По данным ВМС Филиппин, лазерный луч выпустил китайский патрульный катер, при этом часть экипажа филиппинского судна была временно ослеплена.

Отмечается, что маневр был предпринят, чтобы воспрепятствовать доставке продовольствия и моряков на филиппинский десантный корабль BRP Sierra Madre, севший на мель в 1999 году и используемый для контроля Филиппин за спорными островами Спратли. Это тот самый корабль, с которым произошло столкновение 22 октября.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий