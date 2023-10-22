Столкнулись военные корабли Китая и Филиппин

Национальная оперативная группа правительства Филиппин сообщила о столкновении корабля ВМС страны Sierra Madre с китайским в Южно-Китайском или Западно-Филиппинском море. Об этом пишет ТАСС.

В сообщении филиппинской стороны причиной столкновения названы «опасные маневры» кораблей береговой охраны Китая. О пострадавших не сообщается.

До этого стало известно, что береговая охрана Китая начала патрулирование в районе спорных Парасельских островов, на которые претендуют Вьетнам, Бруней, Малайзия, Филиппины, и акватории Тайваня.

В феврале 2023 года Филиппины обвинили Китай в использовании боевого лазера в Южно-Китайском море.

По данным ВМС Филиппин, лазерный луч выпустил китайский патрульный катер, при этом часть экипажа филиппинского судна была временно ослеплена.

Отмечается, что маневр был предпринят, чтобы воспрепятствовать доставке продовольствия и моряков на филиппинский десантный корабль BRP Sierra Madre, севший на мель в 1999 году и используемый для контроля Филиппин за спорными островами Спратли. Это тот самый корабль, с которым произошло столкновение 22 октября.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.