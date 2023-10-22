Израиль нанес удары по двум аэропортам в Сирии

Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо. Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство Sana.

Согласно сообщению агентства, удар произошел около 05:25 (совпадает с московским временем. — «Газета.Ru»). Уточняется, что Израиль одновременно осуществил воздушную атаку с залпами ракет со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны сирийских Голан, нанеся удары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо.

«Физическое повреждение взлетно-посадочных полос двух аэропортов привело к их выводу из строя», — сказано в сообщении агентства.

20 октября телеканал Al Arabiya сообщал, что военная база США в провинции Анбар на западе Ирака подверглась атаке беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и ракетами. Согласно двум источникам в службах безопасности, вечером в четверг произошел обстрел авиабазы Айн аль-Асад, где размещены силы США и других международных сил.

17 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала главу Совета Шуры палестинской группировки ХАМАС Усаму Мазини в секторе Газа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.