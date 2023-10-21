На Краснолиманском направлении уничтожено более 250 украинских военных

На Краснолиманском направлении за сутки российские войска уничтожили более 250 бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки Александра Савчука.

«Подразделениями группировки войск «Центр» нанесено огневое поражение по около 130 целям противника. <…> В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 расчетов полевой артиллерии украинских войск. Потери противника на данном направлении составили свыше 255 украинских военнослужащих», — поделился Савчук.

Он добавил, что бои шли в районе Торского выступа и Серебрянского лесничества.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что заградотряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыл огонь по солдатам, отказавшимся форсировать Днепр. По его словам, заградотряд, состоящий из солдат Национальной гвардии и иностранных наемников, действовал на правом берегу Днепра в районе сел Ивановка и Новотягинка.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.