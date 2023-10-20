Российские средства ПВО за сутки сбили семь самолетов МиГ-29 ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что за сутки средства ПВО РФ сбили семь украинских самолетов МиГ-29.

Отмечается, что за всю прошедшую неделю было уничтожено 12 самолетов ВСУ: 10 Миг-29 и два штурмовика Су-25. Кроме того, были сбиты два вертолета Ми-8.

15 октября сообщалось, что ВС РФ уничтожили узел связи ВСУ на аэродроме «Днепр».

13 октября Минобороны заявило, что военные РФ поразили Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области и пусковую установку ракетного комплекса «Точка-У» в районе населенного пункта Пересечное Харьковской области.

По данным военного ведомства, также уничтожены склады авиационных средств поражения в населенном пункте Дубиевка Черкасской области и Прилук Черниговской области, хранилища авиационного топлива на аэродромах: «Миргород» в Полтавской области и «Озерное» в районе Житомира.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».