На Западном берегу Иордана задержаны 40 сторонников ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что на Западном берегу Иордана задержаны 60 подозреваемых в терроризме, в том числе 40 сторонников ХАМАС. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Сообщается, что с начала войны в ходе рейдов на территории Западного берега задержаны 584 разыскиваемых полицией лица, из которых более 375 связаны с ХАМАС. При этом было изъято более 50 единиц оружия.

До этого Израиль нанес удар по лагерю палестинских беженцев на Западном берегу Иордана.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников.

На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.