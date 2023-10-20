Военный эксперт объяснил стратегическую важность Авдеевки для ВС РФ

Авдеевка для Вооруженных сил России в стратегическом смысле оказалась важнее Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил первый министр государственной безопасности Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пинчук. Он отметил, что Авдеевка является самым укрепленным районом донбасской группировки противника, откуда наносятся удары из ствольной артиллерии по Донецку.

«Понятно, что есть высокоточное оружие, ракеты и так далее, но основные удары по мирным районам столицы ДНР украинские войска наносят из ствольной артиллерии. И именно авдеевский плацдарм активно использовался противником для этого все годы конфликта в Донбассе», — отметил Пинчук.

Он добавил, что обеспечение безопасности Донецка имеет принципиальное значение, в том числе политическое.

В октябре российские войска перешли в наступление под Донецком — в направлении Авдеевки, где остаются 11 тысяч украинских военных. Исходя из сводок Министерства обороны РФ, населенный пункт планируется взять в кольцо, лишив гарнизон ВСУ снабжения.

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