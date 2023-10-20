Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт объяснил стратегическую важность Авдеевки для ВС РФ

Военный эксперт Пинчук: Авдеевка для ВС РФ важнее Артемовска

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Авдеевка для Вооруженных сил России в стратегическом смысле оказалась важнее Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил первый министр государственной безопасности Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пинчук. Он отметил, что Авдеевка является самым укрепленным районом донбасской группировки противника, откуда наносятся удары из ствольной артиллерии по Донецку.

«Понятно, что есть высокоточное оружие, ракеты и так далее, но основные удары по мирным районам столицы ДНР украинские войска наносят из ствольной артиллерии. И именно авдеевский плацдарм активно использовался противником для этого все годы конфликта в Донбассе», — отметил Пинчук.

Он добавил, что обеспечение безопасности Донецка имеет принципиальное значение, в том числе политическое.

В октябре российские войска перешли в наступление под Донецком — в направлении Авдеевки, где остаются 11 тысяч украинских военных. Исходя из сводок Министерства обороны РФ, населенный пункт планируется взять в кольцо, лишив гарнизон ВСУ снабжения.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая заявлял, что Вооруженные силы Украины не добились никаких результатов в ходе их контрнаступления, но понесли огромные потери.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий