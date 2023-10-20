Военный эксперт: операция в Газе станет роковым шагом для Израиля

Военный эксперт Евгений Михайлов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление экс-разведчика армии США Скотта Риттера о том, что если израильские военные решат провести наземную операцию в секторе Газа, они будут уничтожены. По словам собеседника, помимо того, что ХАМАС за десятки лет надежно окопались на своей территории, у них еще и достаточное количество союзников.

«Мы знаем, что военизированные формирования, находящиеся на территории Ирака и насчитывающие от 10 до 20 тысяч человек, готовы присоединиться к войне против Израиля. Йеменские хуситы, бойцы «Хезболлы» тоже готовы. То есть по большому счету наземная операция Тель-Авива в Газе обернется вовлечением большого числа игроков в конфликт, и части ЦАХАЛ могут быть уничтожены», — отметил Михайлов.

Он добавил, что несмотря на то, что Иран считает, что палестинцы сами в состоянии справиться с ЦАХАЛ, на деле может отправить на подмогу свои войска.

19 октября начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери в разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что поддержка Израиля со стороны других стран может привести к включению в конфликт новых игроков.

18 октября Иран выступил за введение нефтяного эмбарго и других санкций против Израиля после удара по больнице в Газе.

Ранее Израиль призвал оказать международное давление на ХАМАС ради освобождения заложников.