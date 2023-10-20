Израиль активировал план по эвакуации жителей города на границе с Ливаном

Израильские власти объявили об активации плана по эвакуации жителей города Кирьят-Шмона на границе с Ливаном. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

План одобрил министр обороны Йоав Галлант. Программой будут управлять местные власти, министерство туризма и министерство обороны. Жителей Кирьят-Шмоны перевезут в финансируемые государством гостиницы, отметили в сообщении.

Пресс-служба ЦАХАЛ добавила, что северное командование оповестило мэра города о решении.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

После эскалации палестино-израильского конфликта территория Израиля обстреливалась действующей в Ливане шиитской организацией «Хезболла».

19 октября армия Израиля зафиксировала около 20 пусков ракет с территории Ливана. На следующий день израильская армия ответила на обстрелы со стороны Ливана и нанесла новые удары по объектам «Хезболлы» на ливанских территориях.

Ранее в Ливане обвинили Израиль в применении боеприпасов с белым фосфором.