Россия нашла способ бороться с ракетами ATACMS

Вооруженные силы Российской Федерации нашли ответ на применение Украиной тактических баллистических ракет ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на экспертов.

По данным агентства, российские военнослужащие сумели комплексно подойти к нейтрализации угрозы от дальнобойных ракет ATACMS американского производства, которые были недавно поставлены на Украину. По словам военных, решение заключается в том, чтобы подготавливать расчеты систем ПВО с целью перехватить цели нового типа и уничтожить пусковые установки и ракеты на складах гиперзвуковыми ударами.

Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко сообщил, что самолеты МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» планируют наносить мгновенные удары по пусковым установкам и складам с ракетами ATACMS, которые будет выявлять разведка.

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отметил, что «Кинжалы» могут моментально поражать корабли-носители морских дронов Вооруженных сил Украины в случае их выявления в акватории Черного моря.

Кроме того, эксперты указывают, что в комплексный подход входит подготовка расчетов зенитных ракетных комплексов ВС РФ для перехвата уже выпущенных ракет.

До этого сообщалось, что Владимир Зеленский провел переговоры с Байденом и поблагодарил его за ракеты ATACMS.

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