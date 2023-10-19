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Министр обороны Германии прибыл в Израиль

Министр обороны Германии Писториус прибыл c визитом в Израиль

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Global Look Press

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус со своей делегацией прилетел в израильский город Тель-Авив. Об том сообщает немецкий телеканал ZDF.

По информации телеканала, Писториус прибыл в Израиль для переговоров о военном сотрудничестве. Он собирается встретиться с министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

Также сообщается, что глава немецкого военного ведомства обсудит поставки запрошенного еврейским государством материального обеспечения, в том числе медицинского оборудования.

Как указывает ZDF, этот визит призван стать очередным жестом солидарности для Израиля.

19 октября сообщалось о визите Писториуса в столицу Ливана Бейрут.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что задачей его страны является обеспечение безопасности Израиля.

Ранее международный журналист и политический обозреватель Анна ван Денски заявила, что визит президента США Джо Байдена на Ближний Восток провалился.

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Война в Израиле
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