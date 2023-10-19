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Госдума поддержала уголовное наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии

ГД в I чтении приняла закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС.

Также документом предусмотрено наказание за публичное распространение недостоверных сведений о таких формированиях и за оказание содействия в исполнении решений иностранных государств об уголовном преследовании росгвардейцев-добровольцев.

Соответствующий документ был внесен в Госдуму в сентябре этого года группой депутатов во главе с председателем комитета палаты по информационной политике Александром Хинштейном в пакете законопроектов. Согласно этим нововведениям, Росгвардия сможет иметь в своем составе добровольческие формирования.

Документами подразумевается, что добровольцев Росгвардии смогут привлекать для выполнения задач в период мобилизации и военного положения. При этим добровольческие формирования в составе Росгвардии будут создаваться по решению президента России.

Ранее Путин назвал число добровольцев, записавшихся для участия в СВО.

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