Российский полковник заявил о подготовке ВСУ плана по атаке российских ТЭЦ

Полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов заявил в интервью URA.RU, что Вооруженные силы Украины готовят план по атаке российских теплоэлектростанций (ТЭЦ), чтобы оставить людей без тепла и света.

По словам эксперта, существует вероятность атак беспилотных летательных аппаратов как на военные объекты, так и на инфраструктурные. Применение БПЛА для нанесения таких ударов наиболее практично.

Кнутов рассказал, что Украина разрабатывает беспилотники, способные преодолевать большие расстояния, для того, чтобы при возможности постараться атаковать зимой энергетические объекты, трансформаторные подстанции, чтобы вызвать серьезные аварии и отключение электроэнергии.

Полковник уточнил, что использование дронов обходится Украине значительно дешевле, чем ракетные удары. БПЛА можно отправить в большом количестве, в этом случае есть вероятность, что какие-то из них достигнут цели.

На этой неделе президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении не приносит Украине результаты, только потери.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.