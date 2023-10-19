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Украинское издание сообщает о взрывах в Херсоне

«Общественное»: в подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

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Shutterstock

Украинское издание «Общественное» сообщает о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.

Каких-либо подробностей издание не приводит.

До этого украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрывах в городе Николаев на Украине. В Николаевской области объявляли воздушную тревогу.

Также украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в городе Сумы. В пресс-службе областной военной администрации населенного пункта на севере Украины заявили, что инфраструктурный объект в городе получил повреждения.

16 октября в украинских городах Кропивницком и Миргороде Полтавской области, а также в контролируемом Киевом городе Запорожье, произошла серия взрывов.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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