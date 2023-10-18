Стало известно о взрывах в Днепропетровской области

В Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом пишет украинское издание Klymenko Time.

Подробностей пока нет.

Вечером 18 октября стало известно о взрывах в Николаеве.

16 октября сообщалось, что в украинских городах Кропивницком (ранее известном как Кировоград) и Миргороде Полтавской области, а также в контролируемом Киевом городе Запорожье, произошла серия взрывов.

В этот же день стало известно о взрывах в украинском городе Днепр (ранее известном как Днепропетровск).

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.