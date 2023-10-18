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Минобороны России получило новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А

ОАК передала Минобороны России новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А

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Валерий Мельников/РИА Новости

Коллектив ульяновского самолетостроительного предприятия филиала ПАО «Ил» – «Авиастар» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») передал Министерству обороны РФ очередной серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, передает пресс-служба госкорпорации.

По словам директора филиала ПАО «Ил» – «Авиастар» Сергея Шереметова, новый самолет получил авиационный полк военно-транспортной авиации (ВТА).

«Завод выполняет свои обязательства по строительству воздушных судов в рамках производственной программы 2023 года с целью обеспечения ВТА современными транспортниками, востребованными сегодня в войсках», – сказал Шереметов.

Он также обратил внимание, что о необходимости существенного увеличения парка Ил-76МД-90А говорил в ходе недавнего визита на «Авиастар» глава Минобороны России Сергей Шойгу.

11 октября стало известно, что Шойгу проинспектировал производство самолетов Ил-76М-90 и ремонт Ан-124-100 на предприятии ПАО «Ил» в Ульяновске.

До этого Шойгу сообщил, что в 2023 году на вооружение воздушно-космических сил России поступят четыре стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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