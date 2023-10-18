Минобороны РФ назвало число уничтоженных дронов ВСУ с начала СВО

Российские военные с начала специальной военной операции смогли уничтожить свыше восьми тысяч беспилотных летательных аппаратов Вооруженные сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Отмечается, что за прошедшие сутки российские военные уничтожили 51 украинский беспилотник. После этого общее число сбитых украинских дронов составило 8004.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны за ночь сбили 28 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Черным морем, Курской и Белгородской областями.

Вечером 17 октября Минобороны заявило, что в Черном море был уничтожен беспилотный катер ВСУ.

До этого Минобороны РФ сообщило, что за сутки средства ПВО перехватили шесть снарядов HIMARS и 39 дронов ВСУ.

По данным ведомства, дроны были уничтожены в районах населенных пунктов Спорное и Пески Донецкой народной республики, Белогоровка, Нырково Луганской народной республики, Новофедоровка, Романовское, Гуляйполе Запорожской области, Николаевка, Новая Каховка Херсонской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.