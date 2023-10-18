Шойгу отметил важность стратегического партнерства России и Белоруссии

Стратегическое партнерство России и Белоруссии сейчас особенно важно, так как обстановка у границ Союзного государства резко обострилась из-за враждебности НАТО. С таким заявлением выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии оборонных ведомств, передает РИА Новости.

Глава Минобороны РФ напомнил, что Белоруссия является надежным союзником России. Два братских государства объединяют общие культурные и нравственные ценности.

«Это особенно важно сегодня, когда обстановка по периметру границ Союзного государства резко обострилась в связи с откровенно враждебной деятельностью НАТО», — сказал Шойгу.

Он напомнил, что с февраля 2022 года численность войск усиления Североатлантического альянса в Восточной Европе и странах Балтии увеличилась в 2,5 раза. Армия НАТО уже превысила 30 тыс. солдат, более половины из которых — американские военные.

Министр обратил внимание, что на восточном фланге блога регулярно организуют учения, в основе которых — военные действия с Россией и Белоруссией. Западные военнослужащие отрабатывают действия тактических ядерных сил НАТО.

Накануне Шойгу провел совещание по увеличению поставок оружия ВС России.

Ранее Шойгу прокомментировал использование кассетных боеприпасов на Украине.