МИД РФ посоветовал россиянам не ездить в Израиль и Палестину

Российский МИД вновь посоветовал россиянам воздержаться от поездок в Израиль и на территорию Палестины. Об этом ведомство заявило в заявлении в связи с трагедией в Газе, где ракетным ударом 17 октября была уничтожена больница «Аль-Ахли», пишет РИА Новости.

По данным министерства здравоохранения анклава, по большей части жертвами ракетного удара по баптистской больнице стали женщины и дети — всего более 800 человек.

Официальные лица Палестины обвинили Израиль в нанесении авиаудара. Израильская же сторона обвинила в произошедшем палестинский «Исламский джихад» (организация запрещена в России).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удар по больнице в секторе Газа произвели палестинские боевики. Он подчеркнул, что палестинские боевики не щадят ни чужих, ни своих детей, ссылаясь на недавние сообщения и на цитату бывшего премьер-министра Израиля Голды Меир: «Мир установится тогда, когда арабская мать будет больше жалеть своего ребенка, чем ненавидеть евреев».

Палестинская группировка «Исламский джихад» отвергла обвинения Израиля.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.