Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД РФ посоветовал россиянам не ездить в Израиль и Палестину

МИД РФ рекомендовал воздержаться от поездок в Израиль и Палестину

close
100%
Oded Balilty/AP

Российский МИД вновь посоветовал россиянам воздержаться от поездок в Израиль и на территорию Палестины. Об этом ведомство заявило в заявлении в связи с трагедией в Газе, где ракетным ударом 17 октября была уничтожена больница «Аль-Ахли», пишет РИА Новости.

По данным министерства здравоохранения анклава, по большей части жертвами ракетного удара по баптистской больнице стали женщины и дети — всего более 800 человек.

Официальные лица Палестины обвинили Израиль в нанесении авиаудара. Израильская же сторона обвинила в произошедшем палестинский «Исламский джихад» (организация запрещена в России).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удар по больнице в секторе Газа произвели палестинские боевики. Он подчеркнул, что палестинские боевики не щадят ни чужих, ни своих детей, ссылаясь на недавние сообщения и на цитату бывшего премьер-министра Израиля Голды Меир: «Мир установится тогда, когда арабская мать будет больше жалеть своего ребенка, чем ненавидеть евреев».

Палестинская группировка «Исламский джихад» отвергла обвинения Израиля.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий