Артиллеристы РФ уничтожили кочующий танк ВС Украины

Артиллеристам Центрального военного округа (ЦВО) удалось ликвидировать кочующий танк Вооруженных сил Украины, который работал на Краснолиманском направлении в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

«В ходе проведения разведывательно-поисковых действий на линии боевого соприкосновения передовая разведгруппа Центрального военного округа вела воздушную разведку района действия кочующего танка...», — пояснили в Минобороны страны.

В военном ведомстве РФ добавили, что с помощью беспилотного летательного аппарата разведчики ЦВО благополучно установили цель, ехавшую с закрытой огневой позиции. Вскоре российские военные навели на украинский танк гаубицу «Мста-Б».

«Пристрелочным снарядом артиллеристы ЦВО остановили украинский танк», — добавили в МО.

После поражения танка ВСУ произошел подрыв боекомплекта. Ликвидацию цели зафиксировал разведывательный БПЛА, заключили в российском министерстве.

До этого Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.