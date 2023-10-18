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Власти рассказали подробности об обстреле ВСУ больницы в Херсонской области

Глава ВГА Журавко: ВСУ обстреляли из HIMARS амбулаторию в Херсонской области

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Обстрел здания амбулатории в Новой Маячке Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) велся из реактивной системы залпового огня HIMARS, а на районную больницу в Алешках были сброшены взрывные устройства с беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава Алешкинской военно-гражданской администрации Георгий Журавко в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, пожар в Алешках украинские военные засняли на видео.

Ранее в этот день глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что ВСУ нанесли удар по территории центральной районной больницы в городе Алешки.

16 октября Министерство обороны РФ сообщало, что российские системы ПВО в течение суток сбили два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 Вооруженных сил Украины в районах Архангельского Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого Днепропетровской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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