Нетаньяху наложил вето на предложения силовиков нанести решительный удар по «Хезболле»

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху «наложил вето» на предложения израильских силовиков нанести решительный удар по ливанскому движению исламского сопротивления «Хезболла». Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на американских чиновников.

По данным экспертов, некоторые представители силовых структур уверены, что сейчас самое время нанести удар по движению для гарантии того, что оно не сможет взять инициативу в действиях против Израиля.

«Пока Нетаньяху накладывал вето на подобные предложения», — говорится в публикации.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял, что США намерены обеспечить поступление всей помощи, которая требуется для обороны Израиля.

Также Байден заявил, что удар по больнице в Газе был нанесен «другой командой», не Израилем. 17 октября баптистскую больницу в секторе Газа атаковали ракеты.

18 октября Джо Байден прибыл в Израиль.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.