В США предупредили Израиль об уничтожении армии

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что израильских военных уничтожат в случае наземной операции в секторе Газа.

«Если израильтяне отправятся в Газу, они умрут. Умрут в таком количестве, которого израильтяне раньше не видели», — сказал он.

Риттер считает, что палестинское движение ХАМАС готово к наземной операции и нарочно заманивает Израиль в «смертельную ловушку».

До этого постпред Палестины в Организации Объединенных Наций Рияд Мансур заявил, что президент США Джо Байден должен убедить Израиль прекратить обстрел сектора Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.