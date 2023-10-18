В США заявили о возможной причастности Израиля к удару по больнице в Газе

Журналист из США Джексон Хинкл заявил, что нашел доказательство причастности Израиля к удару по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Соответствующий пост опубликован в соцсети Х (бывшая Twitter).

Хинкл изучил видео с моментом удара по медучреждению. Он утверждает, что звук «прилета» снаряда по больнице очень похож на звуки, издаваемые американскими авиабомбами JDAM.

Журналист сравнил три видеоролика и отрывок, на котором слышны последствия ракетного удара радикального палестинского движения ХАМАС, которому вменяют вину за удар по больнице.

«Послушайте сами: первый клип — звук крошечной ракеты ХАМАС. Второй клип — звук авиабомбы JDAM. Третий клип — это звук того, что обрушилось на больницу в Газе», — написал Хинкл.

По его словам, если бы это был JDAM, то по больнице точно ударил Израиль.

Палестинские официальные лица обвинили Израиль в нанесении авиаудара, в результате которого лишились жизней сотни людей в больнице. Израильская же сторона обвинила в произошедшем палестинский «Исламский джихад» (организация запрещена в России).

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил удар по больнице в Газе как противоречащий международному праву.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.