США отправили в Израиль самолеты с военной помощью

США отправили в Израиль пять самолетов С-17 с военной помощью. Об этом во время брифинга заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает РИА Новости.

«На сегодняшний день было совершено пять вылетов самолетов С-17, которые успешно доставили различную помощь в области военной безопасности в Израиль», — сказала она.

Сингх добавила, что рейсы осуществлялись с 12 по 16 октября. Она также отметила, что подобные поставки будут и дальше продолжаться.

17 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Соединенные Штаты не собираются советовать Израилю, каким образом стране проводить военные операции. По словам чиновника, у израильского государства есть право привлечь палестинские силы к ответственности.

В этот же день сообщалось, что глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Майкл Курилла прибыл с необъявленным визитом в Тель-Авив, чтобы встретиться с высокопоставленными израильскими коллегами для обсуждения военной помощи.

До этого газета The New York Times со ссылкой на трех должностных лиц, знакомых с запросом, писала, что Израиль попросил США о чрезвычайной помощи в размере $10 млрд.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.