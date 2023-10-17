В Иране предупредили Израиль о последствиях, если он продолжит атаковать Газу

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что никто не сможет остановить гнев мусульман, если «израильские преступления продолжатся». Об этом пишет агентство IRNA.

Он заявил, что мусульмане и силы сопротивления могут дойти критической точки, если Израиль продолжит бомбить сектор Газа. Тогда уже никто не сможет остановить их, уверен верховный лидер.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее стало известно, что Египет не хочет принимать палестинских беженцев и угрожает отправить их в Европу.