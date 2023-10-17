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В Совфеде предложили новый вариант службы для добровольцев

Рогозин предложил дать добровольцам возможность заключить контракт на полгода

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Евгений Биятов/РИА Новости

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин предложил Министерству обороны дать добровольцам возможность заключить контракт на полгода, сообщает радио «Говорит Москва».

«В части добровольцев надо снять все ограничения, чтобы набирать людей. Надо дать возможность еще большему количеству людей идти на контракты, которые заключает боевой армейский резерв. Это полугодовые контракты. Мы сейчас работаем активно с министерством обороны, я стараюсь убедить их в том, что это и есть выход из ситуации, связанной с мобилизацией», — заявил Рогозин.

Он пояснил, что наибольшей популярностью подобный тип контракта будет пользоваться среди добровольцев возрастом от 40 до 50 лет, у которых есть какие-либо обязательства, которые не сравнимы с обязательствами молодых людей.

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