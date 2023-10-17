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В США сообщили о тяжелом положении украинских военных из-за сдачи в плен

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон заявил, что в плен ВС РФ сдается все больше бойцов ВСУ

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Alex Babenko/AP

Военные Вооруженных сил России берут в плен существенное количество украинских бойцов, сообщил экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон. Об этом сообщается в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Они берут в плен значительное количество украинцев, и еще одно украинское подразделение находится в котле, оно, по сути, окружено», — уверен Джонсон.

По словам военного эксперта, конфликт для Вооруженных сил Украины идет не по плану из-за подготовки российских военных.

Бывший сотрудник ЦРУ допустил, что из-за конфликта в Израиле поддержка Украины на Западе начала заметно снижаться.

До этого Джонсон отмечал, что ВСУ теряют позиции из-за атак российских войск с флангов. По словам эксперта, украинские подразделения продолжают нести большие потери. Он добавил, что в ближайшее время на Украине может начаться полноценный демографический кризис.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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