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В Госдуме отзывают ратификацию запрета ядерных испытаний

Володин: Госдума начала работу над отзывом ратификации ДВЗЯИ

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Depositphotos

В Государственной думе стартовал процесс отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин напомнил, что Россия 23 года назад ратифицировала этот договор и ожидала ответственного подхода от США, которые подписали, но не ратифицировали договор — спикер Госдумы отмечает, что в Вашингтоне из-за своих двойных стандартов безответственно относятся к вопросам глобальной безопасности.

«В интересах обеспечения безопасности нашей страны мы отзываем ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — пишет Володин.

Спикер Госдумы заявил, что Россия сделает все необходимое для защиты своих граждан и сохранения глобального стратегического паритета.

До этого заместитель делегации России на заседании Генассамблеи ООН Константин Воронцов заявил, что РФ не будет проводить ядерные испытания, а ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на США.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».

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