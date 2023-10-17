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Турция хочет предложить идею урегулирования ближневосточного конфликта

МИД Турции: Анкара готова стать гарантом для Палестины в случае достижения мира

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Ohad Zwigenberg/AP

Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова стать страной-гарантом для Палестины в случае достижения мирного соглашения при урегулировании конфликта между Палестиной и Израилем, передает РИА Новости.

По его мнению, страны, которые будут выступать гарантами, особенно для Палестины, должны быть из региона Ближнего Востока.

«После достижения соглашения страны-гаранты должны взять на себя ответственность за выполнение его требований», — говорится в публикации.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявлял, что конфликт между Израилем и Палестиной может закончиться в том случае, если создадут два отдельных государства.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что военные страны готовятся к следующим этапам войны против радикального палестинского движения ХАМАС.

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Война в Израиле
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