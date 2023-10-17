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Стало известно, откуда ХАМАС получил разведданные для атаки Израиля 7 октября

WP: ХАМАС мог получить разведданные от жителей Газы, работающих в Израиле

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Majdi Fathi/Global Look Press

ХАМАС мог получить разведданные от жителей Газы, работающих в Израиле по специальным разрешениям, пишет газета The Washington Post со ссылкой на бывших представителей израильских спецслужб.

«Операция ХАМАС стала результатом как минимум двухлетнего планирования, периода, который включал в себя два конфликта между ЦАХАЛ и Исламским джихадом (организация запрещена в России), небольшой группировкой боевиков в секторе Газа. В то время ХАМАС подвергался критике за то, что он оставался в стороне, поскольку лидеры Исламского джихада были уничтожены израильскими ударами», — считает бывший старший офицер разведки ЦАХАЛ Мири Эйсин.

Она утверждает, что тысячи жителей Газы, которые ежедневно пересекают границу для выезда на заработки в Израиль, могли передать ХАМАС информацию для атаки приграничных населенных пунктов.

До этого Израиль попросил США о чрезвычайной помощи в размере $10 млрд.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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