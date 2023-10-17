Австрийский полковник рассказал, как Российская армия отражает атаки ВСУ

Полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер заявил в разговоре с Welt, что Российская армия вынудила ВСУ отказаться от масштабных атак с помощью «огненного микса».

По его словам, украинская сторона перестала атаковать крупными механизированными соединениями, так как российские подразделения встречают их «огненным миксом» из артиллерии, ракетных систем залпового огня (РСЗО), беспилотников-камикадзе, противотанковых управляемых ракет и мин.

Райснер отметил, что сейчас ВСУ чаще атакуют небольшими группами.

Также полковник раскритиковал ВСУ за опрометчивую недооценку надежности российской обороны.

Президент России назвал контрнаступление ВСУ полностью проваленным. При этом, по словам Путина, Киев продолжает готовить операции по наступлению на некоторых других участках фронта. ВС РФ, как отметил президент, при этом уверенно обороняются и занимают выгодные позиции. Также Путин призвал не сравнивать конфликт Израиля и ХАМАС с СВО — ситуация на Ближнем Востоке слишком масштабна. Глава государства также завил, что США пытаются вынудить своих союзников ухудшить отношения с Россией и Китаем. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.