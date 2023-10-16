Стало известно, сколько заложников удерживает ХАМАС

Представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС — группировки «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» — Абу Убайда выступил с утверждением, что в руках радикалов находятся от 200 до 250 заложников. Об этом сообщает Al Hadath.

По словам Убайды, «200 израильских пленных находятся непосредственно у «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама», остальные — у других групп».

До этого 15 октября сирийский лидер Башар Асад обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным возможности прекращения конфликта в секторе Газа. Лидеры также заявили о необходимости срочной доставки гуманитарной помощи в регион.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.