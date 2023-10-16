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В Киев приехала спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины

Спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины Прицкер прибыла в Киев

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Global Look Press

Спецпредставитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер прибыла в Киев. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) написала американский посол Бриджит Бринк.

Она разместила снимок, на котором Прицкер встречают на железнодорожном вокзале.

Украинское издание «Европейская правда» напомнило, что Прицкер получила должность в сентябре, она уже встречалась с главой Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, но в Киев приехала впервые.

16 октября в Австралии отметили различие в подходах США к конфликтам на Украине и в Израиле. По словам редактора по международным вопросам телеканала ABC News Джона Лайонса, Вашингтон продемонстрировал «иной подход». В Белом доме предложили срочный пакет помощи Израилю, в то время, как от финансирования Киева намерены отказаться.

До этого минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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