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Минобороны Украины отчиталось об увеличении числа женщин в ВСУ

Минобороны Украины: число женщин в ВСУ увеличилось на 40% с 2021 года

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Gleb Garanich/Reuters

Минобороны Украины заявило в своем Telegram-канале, что число женщин в ВСУ увеличилось на 40% с 2021 года.

Отмечается, что службу проходят почти 43 тыс. военнослужащих-женщин.

Женщины на Украине могут претендовать на любую армейскую должность и заключать контракт с министерством обороны, если им от 18 до 40 лет.

Ранее сообщалось, что представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил в своем Telegram-канале, что правительство Украины назначило еще трех заместителей главы министерства обороны республики.

По его словам, назначения получили Станислав Гайдер, Иван Гаврилюк и Дмитрий Клименков.

27 сентября новостной сайт NV.ua сообщал, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров рассматривает на должность своего первого заместителя кандидатуру командующего объединенными силами украинских войск Сергея Наева. В тот же день кабмин Украины назначил трех заместителей министра обороны страны.

В начале сентября экс-министр обороны Украины Алексей Резников, уволенный после громких коррупционных скандалов, заявил, что Умеров сможет продолжить начатые им инициативы.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».

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