В США рассказали об иссякших возможностях Запада помогать Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда встревожены тем, что международное сообщество достигло «пика» своих возможностей по оказанию стране военной помощи. Об этом пишет газета The New York Times.

В публикации указано, что руководство НАТО и американские чиновники попытались успокоить украинского лидера и пообещали выделить на нужды государства еще два млн долларов. Однако еще до эскалации ближневосточного конфликта в Европе начало нарастать ощущение, что поддержка украинской армии уже никогда не будет столь же активной, как раньше.

Как отметили авторы статьи, на Западе начали все чаще звучать антиукраинские лозунги. Также журналисты обратили внимание на ослабление двухпартийной поддержки Киева со стороны Вашингтона.

В то же время во многих странах мира конфликт на Украине начали использовать как инструмент внутренней политической борьбы. Все это заметно сказывается на объемах предоставляемой Вооруженным силам Украины (ВСУ) помощи, подчеркивается в материале.

«Европейские обещания поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к марту не выполняются: переданы только 250 000 снарядов, чего хватит чуть больше, чем на месяц при нынешних объемах их использования», — резюмировали авторы публикации.

Ранее в Германии спрогнозировали борьбу Украины и Израиля за ограниченные военные ресурсы НАТО.