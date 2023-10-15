Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США рассказали об иссякших возможностях Запада помогать Украине

NYT: западные страны достигли пика помощи Украине

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда встревожены тем, что международное сообщество достигло «пика» своих возможностей по оказанию стране военной помощи. Об этом пишет газета The New York Times.

В публикации указано, что руководство НАТО и американские чиновники попытались успокоить украинского лидера и пообещали выделить на нужды государства еще два млн долларов. Однако еще до эскалации ближневосточного конфликта в Европе начало нарастать ощущение, что поддержка украинской армии уже никогда не будет столь же активной, как раньше.

Как отметили авторы статьи, на Западе начали все чаще звучать антиукраинские лозунги. Также журналисты обратили внимание на ослабление двухпартийной поддержки Киева со стороны Вашингтона.

В то же время во многих странах мира конфликт на Украине начали использовать как инструмент внутренней политической борьбы. Все это заметно сказывается на объемах предоставляемой Вооруженным силам Украины (ВСУ) помощи, подчеркивается в материале.

«Европейские обещания поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к марту не выполняются: переданы только 250 000 снарядов, чего хватит чуть больше, чем на месяц при нынешних объемах их использования», — резюмировали авторы публикации.

Ранее в Германии спрогнозировали борьбу Украины и Израиля за ограниченные военные ресурсы НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий