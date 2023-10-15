В Прибалтике усилят контроль за инфраструктурой после утечки на Balticconnector

Страны-участницы Объединенных экспедиционных сил (JEF) после утечки на Balticconnector усилят контроль за ключевой инфраструктурой, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидеров коалиции.

«Партнеры по JEF готовы поддержать расследование. Этот инцидент демонстрирует, что угрозы критически важной подводной инфраструктуре реальны, и усиливает необходимость поддерживать нашу устойчивость как на национальном уровне, так и в рамках коллективных усилий», — указано в сообщении.

Речь идет об усилении способности противостоять военным угрозам и сдерживать вредоносные действия. В коалицию JEF во главе с Британией входят также Эстония, Нидерланды, Исландия, Литва, Латвия, Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания. Организация дополняет НАТО в задачах сдерживания в регионе Балтийского моря.

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