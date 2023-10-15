Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Прибалтике усилят контроль за инфраструктурой после утечки на Balticconnector

Страны JEF после утечки на Balticconnector усилят контроль за инфраструктурой

close
100%
Lehtikuva/Finnish Border Guard/Reuters

Страны-участницы Объединенных экспедиционных сил (JEF) после утечки на Balticconnector усилят контроль за ключевой инфраструктурой, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидеров коалиции.

«Партнеры по JEF готовы поддержать расследование. Этот инцидент демонстрирует, что угрозы критически важной подводной инфраструктуре реальны, и усиливает необходимость поддерживать нашу устойчивость как на национальном уровне, так и в рамках коллективных усилий», — указано в сообщении.

Речь идет об усилении способности противостоять военным угрозам и сдерживать вредоносные действия. В коалицию JEF во главе с Британией входят также Эстония, Нидерланды, Исландия, Литва, Латвия, Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания. Организация дополняет НАТО в задачах сдерживания в регионе Балтийского моря.

Ранее президент России Владимир Путин отреагировал на сообщения о причастности РФ к ЧП на финском газопроводе.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий