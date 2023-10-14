ПВО засекла американский военный самолет недалеко от Мурманска

Неопознанный самолет Военно-морских сил США нарушил российскую границу в Баренцевом море. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным Mash, российские системы противовоздушной обороны засекли воздушную цель 12 октября недалеко от Мурманска.

Как пишет канал, примерно в 11:16 американский самолет пролетал на высоте от 900 м до 3,2 тыс. м на скорости 340 км/час, примерно через полчаса он покинул территорию РФ. Обошлось без сигнала «Режим», подчеркивает Mash.

27 сентября самолет-разведчик США заметили недалеко от Крыма.

Ранее сообщалось, что над северной границей Сирии 16 сентября произошло опасное сближение разведывательно-ударного БПЛА MQ-9 сил коалиции с самолетом Су-35 ВКС России.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.