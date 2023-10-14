Украинские власти сообщили о повреждении двух предприятий в Херсонской области

Глава Областной военной администрации Херсонской области Алексей Прокудин сообщил о повреждении предприятий и инженерного сооружения в столице региона и прилегающей к нему территории. Соответствующая публикация была размещена им в Telegram-канале.

Речь идет о предприятиях на контролируемых Киевом территориях.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ стягивают силы для форсирования Днепра, однако российские войска готовы к попыткам штурма.

Вечером 13 октября воздушную тревогу объявили в Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».