Москвичам пообещали «летнюю» ночь в октябре

Научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ночь на 15 октября температура в Москве будет не ниже 11°C, что соответствует норме июня. Об этом сообщает РИА Новости.

«Воскресенье еще отличается и тем, что ночные температуры просто летние, июньские. Минимальное значение — 11–13°C», — рассказал он.

По словам Вильфанда, в субботу днем в столице ожидается температура 12–14°C, а в воскресенье — 13–15°C, при этом в Московской области столбик термометра поднимется до 16°C.

Синоптик прогнозирует, что в понедельник, 16 октября, похолодает до 2–7°C, а 17-18 октября ночная температура снова станет отрицательной, колеблясь в диапазоне от –1 до +4°C, а после 19 октября — до -2°C.

В ночь на 11 октября температура в Москве впервые опустилась ниже ноля.

Также в Подмосковье температура повсюду показывала ночью отрицательные значения — холоднее всего было на метеостанции Подмосковная, -4,2°C.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.